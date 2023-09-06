Мятежникам африканской республики всё же удалось добиться своего и выдавить французскую армию из региона

Как сообщает французское издание Le Monde, Париж начал переговоры с армией Нигера касательно вывода своего полуторатысячного контингента с территории африканской республики. Мятежники Нигера добились своего.

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Долгие разговоры о том, что Франция не будет вести диалога с мятежниками и не будет выполнять ничьих условий до того момента, пока мятежники не освободят и не вернут к власти свергнутого президента Мохамеда Базума, резко улетучились после полной изоляции французской военной базы и посольства Франции.

Ранее новое правительство африканской республики Нигер потребовало, чтобы посол Франции покинул территорию государства после отказа встретиться с новым министром иностранных дел республики. Вслед за этим правительство заявило о требовании вывести весь свой военный контингент с территории свободного государства.

Во Франции отказались идти на поводу у мятежников и проигнорировали требования действующих властей. Руководство страны попросту отключило французское посольство от водоснабжения и электросети, военная база в свою очередь осталась без снабжения продовольствием, что в итоге вынудило Париж начать диалог с мятежниками.