Это первый случай, когда британский танк был уничтожен противоборствующей стороной

Ранее поступило первое видеоподтверждение первого в истории уничтожения британского танка Challenger-2 от рук противоборствующей стороны. Однажды в Ираке уже был уничтожен подобный танк, но это произошло по ошибке экипажа другой боевой машины, который открыл огонь по своей же технике и уничтожил её. Бронебойно-фугасный боеприпас (HESH) ударил в корму танка. В результате машина была полностью уничтожена, и два человека из экипажа погибли.

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В Великобритании признали, что на Запорожском направлении в Работино Российская Армия уничтожила первый танк Challenger-2. Гордое описание боевой машины на сайте Британской Армии, - "Challenger 2 - основной боевой танк, предназначенный для уничтожения других танков. Он использовался британской армией в операциях в Боснии и Герцеговине, Косово и Ираке и никогда не понес потерь от рук противника", - придётся исправить из-за неактуальности. Видеокадры с горящим "британцем" разлетелись по всем средствам массовой информации.

Как сообщается, основной боевой танк Великобритании был уничтожен противотанковой ракетой на Запорожском направлении. Машина принадлежала 82-ой десантно-штурмовой бригаде Вооруженных Сил Украины, являющейся стратегическим резервом Киева. Как заявлено, Великобритания не собирается отправлять на Украину новый танк на замену уничтоженному.