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В зону СВО отправляется новая партия БМП-2М с боевым модулем Бережок
Уже скоро Вооруженные Силы России получат обновленные БМП-2 с улучшенными системой наведения и вооружения

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  Как сообщают в пресс-службе «Ростеха», в зону проведения Специальной Военной Операции на Украине отправляется новая партия боевых машин пехоты БМП-2М с установленными на них боевыми модулями «Бережок».

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  "Холдинг «Высокоточные комплексы» отправил Министерству Обороны России новую партию модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М с боевыми отделениями «Бережок»", - говорится в сообщении.

  Сама башня боевой машины является классическим обитаемым двухместным вариантом, но с более совершенными системами вооружения и наведения. Вместо привычного прицела БПК-2-42 установили комбинированный, в котором объединены визирный оптический, лазерный и тепловизионный каналы, а также канал для наведения и управления ракет. Вдобавок комплекс прицеливания имеет независимую систему стабилизации линии визирования в двух плоскостях.

  На вооружении у БМП-2М противотанковые управляемые ракеты «Корнет» с эффективной дальностью стрельбы до пяти километров, 30-миллиметровая пушка и 30-миллиметровый  автоматический гранатомёт АГ-30М.

  Уже скоро данные боевые машины пехоты будут переданы Министерству Обороны и приступят к выполнению боевых задач на Украине.

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#россия #украина #сво #техника #армия #оружие #ростех #бмп #бережок
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