Т-64БВ был поражен дронов-камикадзе при попытке отбуксировать немецкий Leopard-2

Немногим ранее мы разбирали производственные мощности России и затрагивали тему необходимости Киева вывозить свою подбитую военную бронированную технику из линии соприкосновения.

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Бойцы Вооруженных Сил России опубликовали кадры, снятые на разведывательный беспилотный летательный аппарат. На видео украинский танк Т-64БВ пытается отбуксировать из поля боя подбитый немецкий Leopard-2.

В момент эвакуации произошло именно то, чего боятся украинские военнослужащие выдвигаясь на подобные операции, танк на котором прибыли солдаты Вооруженных Сил Украины был подбит российским дронов-камикадзе. В результате, вместо одного потерянного на полях сражений танка, украинские формирования потеряли второй. Видео было снято на Запорожском направлении.

Западные эксперты уже поднимали вопрос о высоких потерях живой силы и военной техники у украинских подразделений и отсутствие возможности их восполнения. По словам военных обозревателей, Киев не получает новую бронированную технику взамен уничтоженной. Украина могла бы ремонтировать свою подбитую технику, но как можно заметить на кадрах, это весьма опасное мероприятие.