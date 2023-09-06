В скором времени Роскомнадзор начнёт блокировать сайты, на которых размещена информация по поднятию собственного VPN и список актуальных VPN-сервисов

В Государственной Думе разъяснили, какие конкретно цели у нового законопроекта, запрещающего размещать на различных ресурсах инструкции по развертыванию собственного VPN и списка работающих в настоящее время VPN-сервисов.

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По словам депутата Госдумы Александра Якубовского, проект никак не коснётся самих пользователей. Устанавливать и включать VPN можно будет как и прежде, а касательно самих сервисов, всем компаниям, предоставляющим услуги VPN, необходимо будет учитывать требования Российской Федерации и блокировать на своём уровне все сайты, находящиеся в реестре запрещенных на территории России Роскомнадзором. Те сервисы, которые будут выполнять эти условия, смогут беспрепятственно продолжать свою работу на территории страны.

Как считает политик, блокировка сайтов, размещающих инструкции, как обойти ограничения, установленные российским регулирующим органом, вполне разумное решение.

Как будет реализован данный законопроект в конечном итоге, мы увидим позднее. Пока что сложно понять, как конкретно будет происходить блокировка сайтов с нежелательными инструкциями. Будут ли учитываться сайты на иностранном языке? Необходимо ли будет администрации сайта чистить всю информацию по VPN за всю историю? Будут ли блокировать сайты за комментарии простых пользователей? Всё это пока ещё только предстоит выяснить.