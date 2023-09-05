Пилот-предатель дал интервью украинским средствам массовой информации

Украинские средства массовой информации взяли интервью у пилота-предателя, который приземлил управляемый им военный вертолёт Ми-8 на аэродроме у посёлка Полтава Харьковской области.

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Ранее предполагалось, что экипаж вертолёта потерял связь с российской стороны и по ошибке приземлился на территории украинских формирований. Однако, всё же подтвердилась информация о предварительной подготовке данной операции и вербовке 28-летнего пилота Максима Кузьминова. Как оказалось, Максим продал вертолёт Ми-8 за неизвестную сумму американских долларов, а вместе с вертолётом и продал жизни своих товарищей, находившихся с ним на борту.

"Дальнейшая судьба их мне не известна, но, как следует из СМИ, может быть, что они были ликвидированы", - заявил предатель.

Ребята, находящиеся с предателем на одном борту, были расстреляны не сдавшись украинским формированиям.

Ранее подобная ситуация уже имела место быть в 2022 году. В первый год Специальной Военной Операции украинским спецслужбам удалось завербовать пилота более совершенного российского боевого вертолёта Ка-52 «Аллигатор».