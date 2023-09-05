Об этом сообщили в администрации биржи

На фоне непростой ситуации с регулированием в Соединённых Штатах Америки криптовалютной индустрии и огромным количеством наложенных на Российскую Федерацию санкций, администрация криптобиржи Binance заверила всех пользователей из России, что в случае приостановки деятельности платформы на территории страны, всем россиянам обязательно дадут время на то, чтобы вывести свои активы.

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Дело в том, что американские регуляторы начинают всё сильнее давить на руководство компании Binance, чтобы та прекратила обслуживать пользователей из России и придерживалась американских санкций. Ранее в связи с этим из P2P-сервиса платформы были удалены банковские карты Тинькофф и Сбербанк. В какой-то момент Binance добавили на сайт вместо них "Жёлтую" и "Зелёную" карточки, но позже и эти варианты пришлось удалить.

Судя по всему, в США требуют от Чанпэн Чжао полного отказа от российского рынка, раз компания решила предупредить своих пользователей, что их активы будут в полной сохранности. В последнее время Министерство Юстиций США начало настоящую кампанию против биржи Binance.