Джо Байден: "Единственное, что приходит с возрастом, это немного мудрости"

Накануне президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден заявил своему электорату, что все разговоры о его престарелом возрасте и связанной с этим профессиональной непригодности, безосновательны. По словам Байдена, с возрастом он становится только мудрее.

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"Кто-то сказал: "Знаете что, Байден становится старым". Так вот, единственное, что приходит с возрастом, это немного мудрости", - заявил 80-летний мужчина, выступая в честь Дня труда в Белом доме.

Такой речью лидер США хотел сказать, что он вполне готов баллотироваться на пост президента на второй срок, а его возраст только жирный плюс на данной должности.

Ранее его конкурентка от Республиканской партии кандидат на пост президента выборов 2024 года, бывший постоянный представитель США в Организации Объединённых Наций Никки Хейли заявила, что состарившимся американским политикам пора выйти из игры и дать дорогу молодым кандидатам.

"Мы не можем смотреть на то, как сенатору США Дайэнн Файнстайн помощник говорит, как она должна голосовать. Мы не можем переживать о том, что сенатор Митч Макконнелл замер во время выступления. Мы не можем позволять, чтобы Джо Байден вообще забывал, где он", - заявила она в интервью телеканалу CBS News.