По словам военного аналитика, российские войска проводят минирование специальными инженерными системами дистанционного минирования

Ранее западные средства массовой информации публиковали сообщения от бойцов Вооруженных Сил Украины касательно плотности российских минных полей и сложности их пересечения в условиях высокой и густой растительности. Украинские военнослужащие опубликовали видео, где всё это наглядно продемонстрировано.

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На видео солдаты ВСУ жалуются, что помимо противотанковых мин, местами можно обнаружить и мины противопехотные. Как заявляет военный обозреватель Александр Артамонов, для засеивания минных полей Вооруженные Силы Российской Федерации используют специальные военные машины «Земледелие». По словам эксперта, данная техника является инженерной системой дистанционного минирования и позволяет устанавливать минные заграждения на большом расстоянии на особо опасных участках линии соприкосновения, не подвергая при этом риску своих бойцов.

Сама установка выглядит как реактивная система залпового огня на базе КАМАЗа, но использует реактивные снаряды, которые в заданном месте разбрасывают мины различных типов. Артамонов заявил, что через специальный планшет оператор инженерной машины «Земледелие» может регулировать плотность, область и даже принцип размещения мин на поле. Также есть возможность выделения безопасной тропы на минируемом участке, чтобы при необходимости свои же войска могли пересечь данную местность. По данным военного аналитика, ВСУ за три месяца контрнаступления сумели преодолеть только семь из тридцати километров минных полей.