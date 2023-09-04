По украинским бойцам был открыт огонь со своего же берега при попытке отойти со своих позиций

Зачастую на линии соприкосновения появляются такие участки, на которых никто из бойцов не хотел бы никогда оказаться, как, например, это было ранее с Бахмутом, где во время работы Частной Военной Компании "Вагнер" средняя продолжительность жизни бойцов Вооруженных Сил Украины составляла один или два дня, как заявлял основатель компании Евгений Пригожин.

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Недавно в западных средствах массовой информации особенно тяжелым участком для ВСУ назвали Серебрянский лес. Военнослужащие прозвали данный район "Сущим Адом". Однако, в плен к Вооруженным Силам Российской Федерации попали два украинских бойца, которые рассказали, что еще одной точкой невозврата являются острова в районе Херсона. По словам военнопленных, все служащие на данном участке знают, что люди, которые отправляются на позиции удерживать эти острова, скорее всего, живыми уже не вернутся.





Когда начальство отдало приказ отправляться, часть бойцов начала протестовать и отказывалась выступать, идти на верную гибель, однако, "братцы по оружию" им дали четко понять, что в случае невыполнения данного приказа, они проживут еще меньше, чем на острове. Так бойцы ВСУ оказались на новом месте дислокации. Не получая долгое время припасов, служащие оставили свою позицию на острове и решили вернуться в расположение, но при попытке отплыть от острова, по отряду начали стрелять свои же. В результате лодка пошла на дно, а те, кому удалось уцелеть, выбрались к российским позициям и сдались в плен.