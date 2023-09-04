Советско-российский зенитный ракетный комплекс 70-ых годов защищает небо от современного вооружения

Одним из основных средств поражения в конфликте на Украине стали дроны-камикадзе и различные ударные беспилотные летательные аппараты самолётного типа. Соответственно, важную роль в связи с этим играют и средства уничтожения данного вооружения.

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Командир зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» противовоздушной обороны России с позывным "Кузнец" рассказал журналистам, в какие ситуации периодически попадает экипаж. По словам военнослужащего, уже долгое время боевая машина отрабатывает в основном по беспилотным летательным аппаратам, так как вертолётов у Вооруженных Сил Украины осталось не много, и они стараются не подлетать близко к зоне боевых действий. В свою очередь, различные дроны стали основным средством разведки и корректировки огня в современных боевых действиях и лишаясь очередного БПЛА, украинские формирования словно остаются слепы в данном районе.





Экипажу комплекса необходимо часто менять место дисклокации. Приходит информация о засечении украинского дрона на каком-либо участке, и боевая машина отправляется на место, чтобы его уничтожить. По словам командира, однажды выезжая на выполнение одной из таких задач, «Стрела-10» не успела настигнуть свою цель, БПЛА успел скрыться, когда машина только подъехала на место. Затем, во время смены дислокации, дрон «Лелека-100» вновь замаячил на радаре. Недолго думая, бойцы на ходу начали раскладывать установку и в определённый момент сделали остановку и сразу поразили цель. Скорее всего, оператор БПЛА не ожидал, что российскому ЗРК понадобится так мало времени, чтобы уничтожить птичку. После этого парни оперативно сверну комплекс и вновь двинулись, чтобы не дать украинским военным возможности ударить.