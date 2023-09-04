Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman За пост начислено вознаграждение
Российские военнослужащие рассказали про то, как проходит служба за рулём ЗРК Стрела-10
Советско-российский зенитный ракетный комплекс 70-ых годов защищает небо от современного вооружения

реклама

  Одним из основных средств поражения в конфликте на Украине стали дроны-камикадзе и различные ударные беспилотные летательные аппараты самолётного типа. Соответственно, важную роль в связи с этим играют и средства уничтожения данного вооружения.

реклама

  Командир зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» противовоздушной обороны России с позывным "Кузнец" рассказал журналистам, в какие ситуации периодически попадает экипаж. По словам военнослужащего, уже долгое время боевая машина отрабатывает в основном по беспилотным летательным аппаратам, так как вертолётов у Вооруженных Сил Украины осталось не много, и они стараются не подлетать близко к зоне боевых действий. В свою очередь, различные дроны стали основным средством разведки и корректировки огня в современных боевых действиях и лишаясь очередного БПЛА, украинские формирования словно остаются слепы в данном районе.


  Экипажу комплекса необходимо часто менять место дисклокации. Приходит информация о засечении украинского дрона на каком-либо участке, и боевая машина отправляется на место, чтобы его уничтожить. По словам командира, однажды выезжая на выполнение одной из таких задач, «Стрела-10» не успела настигнуть свою цель, БПЛА успел скрыться, когда машина только подъехала на место. Затем, во время смены дислокации, дрон «Лелека-100» вновь замаячил на радаре. Недолго думая, бойцы на ходу начали раскладывать установку и в определённый момент сделали остановку и сразу поразили цель. Скорее всего, оператор БПЛА не ожидал, что российскому ЗРК понадобится так мало времени, чтобы уничтожить птичку. После этого парни оперативно сверну комплекс и вновь двинулись, чтобы не дать украинским военным возможности ударить.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #сво #всу #техника #армия #оружие #бпла #стрела-10
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Председатель Европейского комитета по расширению НАТО призвал Армению вступить в альянс
Зеленский увольняет министра обороны Украины Алексея Резникова
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

У главы ЧВК «Вагнер» был кошелёк со 100 тыс. биткоинов
19
Представителям России, Беларуси и Ирана отозвано приглашение на Нобелевскую премию
5
Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» стали применяться истребителями-бомбардировщиками Су-34 — СМИ
4
Гагин заявил, что трёхмесячное контрнаступление ВСУ терпит неудачу
7
Клиент Amazon обнаружил, что его процессор Core i9-13900K оказался подержанным Core i9-13700K
14
Lenovo представила ноутбук Legion 9i с автономной системой жидкостного охлаждения
+
Tesla Cybertruck продемонстрировал руль необычной формы и передний багажник
+
В МО РФ рассказали о возможностях Т-80БВМ — самой современной версии легендарного танка
1
В Москве на месте будущего строительства обнаружили клад эпохи Ивана Грозного
1
Летние Игры БРИКС как альтернатива Олимпиаде-2024
3
Байден разочарован отсутствием Цзиньпиня на саммите G20
3
Redmi Note 12 Turbo стал лучшим в AnTuTu в августе в средней ценовой в категории
1
Китайский контрабандист намеревался провезти через границу 1500 процессоров и 1470 модулей памяти
1
Минобороны: ВСУ на Южно-Донецком направлении за сутки потеряли более 105 военных
+
Озвучена цель ночного удара ВС РФ по Украине с применением беспилотников
1
С 1 сентября английские криптовалютные биржи получили право замораживать входящие переводы
6
Видеокарты NVIDIA показывают сравнительно низкие результаты в Starfield, специалисты нашли проблему
45
В Украине заявили о переброске Challenger 2 в зону боёв – танки продолжают прятать от армии РФ
6
Новые функции в серии Pixel 8 могут вызвать у поклонников Pixel ощущение дежавю
5
Северная Корея провела военные учения с имитацией тактического ядерного удара
2

Популярные статьи

ТОП-12 мифов о твердотельных накопителях
49
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
62
Intel не может, китаец поможет - смотрю на LGA 2011
30
Разбираемся, почему процессоры и видеокарты Intel - это хороший выбор
39
Игровой компьютер из магазина за 35 000р – возможно ли такое, и в чём секрет бюджетной сборки
10
Xbox Series S Carbon Black - когда жадность встречается с глупостью
14
Мой опыт использования видеокарты ARC A750
14
Покупаю на Авито сканер для фотопленок в 2023 году - казалось бы, что может пойти не так
18
Из навоза и опилок: какое сырьё использовали для производства самогона в СССР
12
Итоги гоночного уик-энда 2-3 сентября
+

Сейчас обсуждают

NOFX
18:02
Молодец чо,выбрал вилкой в глаз :))
Канцлер Германии опубликовал своё фото после падения
Kiler
18:01
За луна-25 вообще мы жестоко абкакались. Даже стыдно вспоминай, какая-то Индия, нормально миссию заделала, А мы сверхдержава не смогли всё правильно рассчитать
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
glavhyilo
18:00
укроюгент завяз на минных полях
Путин о «контрнаступлении» ВСУ: Это не пробуксовка, это провал
Kiler
17:59
Немцов балабол был. Доказано уже
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
Евгений Шрайнер
17:57
Лол пошел замес ностальгируюших с рашистами. Ну хотя ностальгируюшие отказываюттся видеть проблемы прошлого и склонны его идеализиррвать. Они хотя бы видят ..опу происходяшего. Причина чему Пу и его д...
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
Anton Sovih
17:55
Будут праздновать смерть изобретателя взрывчатки
Представителям России, Беларуси и Ирана отозвано приглашение на Нобелевскую премию
Дмитрий
17:53
В телефонах уже начинают продавать 24 гигабайта озу. в компы тоже увеличивают играм уже минимал 16 надо. но пока не показывают толком модули какие то не массовые чтобы каждый модуль по 32-48 был...
Samsung представила модули памяти DDR5 емкостью 1 ТБ
Pilat2009
17:43
Да я знаю это.Поэтому СССР и сгнил,что всем поровну,кроме бояр.Зато сейчас регулярно публикуют справки о доходах чиновников.Естественно,что люди хотели жить как на Западе
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
Nacvark
17:42
Такая новость была ещё 4 дня назад, поздно(
Байден разочарован отсутствием Цзиньпиня на саммите G20
Андрей Тарр
17:40
Уже лет 10+ как, смог запустить игру что бы посмотреть скриншоты в 0-10фпс? Ну, значит - игровой.... А то, что большая часть людей, считает комфортным ФПС, хотя бы от 45-60(а некоторым, вон 100-120 ...
Игровой компьютер из магазина за 35 000р – возможно ли такое, и в чём секрет бюджетной сборки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем