Как сообщается, речь пока идёт о пособниках нелегальных мигрантов

Как сообщает польское издание Rzeczpospolita, власти Польши начали отправлять обратно в Незалежную украинских беженцев, а конкретно мужчин призывного возраста. Отмечается, что в настоящий момент начали депортировать пособников нелегальных мигрантов, но есть подозрения, что в свете последних событий на Украину будут отправлены все потенциальные бойцы Вооруженных Сил Украины.

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По мнению советника временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Яна Гагина, этому примеру могут последовать и другие страны Евросоюза. Ранее в Министерстве Внутренних Дел Германии уже заявили, что в стране находится свыше 160 тысяч украинских мужчин призывного возраста, которые прибыли после начала российской Специальной Военной Операции на Украине. Судя по всему, у властей ФРГ уже готов список кандидатов, которых они депортируют по просьбе Киева.

В свою очередь, Польша таким образом, сумеет решить часть своих проблем, связанных с наплывом украинских беженцев. После начала СВО, Польша увеличила расходы на обеспечение беженцев, при этом выросло количество преступлений, совершаемых гражданами Незалежной. Накануне в польских средствах массовой информации и социальных сетях разлетелись кадры, где над польским подростком издевались украинские сверстники. Последние, как сообщается, относились к беженцам из Украины. Видеокадры вызвали бурную реакцию со стороны местного населения.