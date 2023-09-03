Бывший министр обороны Великобритании хотел отменить сделку на поставку вертолётов Chinook H-47 после того, как США не поддержали его кандидатуру на пост генсека НАТО

Как сообщает издание The Times, с отсылкой на свои источники в правительстве, до своей отставки бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес пытался сорвать поставки американских вертолётов увеличенной дальности полета Chinook H-47.

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Согласно контракту, Соединённые Штаты Америки должны передать Великобритании 14 тяжёлый военно-транспортный вертолёт продольной схемы Chinook H-47. Первый экземпляр должен поступить уже в 2026 году. Однако действующий на тот момент министр обороны Бен Уоллес настаивал об отмене данного контракта на покупку вертолётов, опираясь на необходимость сократить государственные расходы на Вооруженные Силы. В августе 2023 года британский чиновник даже направил письмо министру обороны Соединённых Штатов Америки Ллойду Остину, в котором выразил позицию о готовности расторгнуть контракт по вертолётам Chinook H-47.

Издание The Times связывает расторжение контракта не столько со стремлением сэкономить бюджет страны, сколько с личной обидой Бена Уоллеса на руководство США. Ранее Вашингтон не одобрил кандидатуру Уоллеса на пост генерального секретаря Североатлантического Альянса (НАТО) и эта должность осталась за Йенсом Столтенбергом. Совсем недавно Бен Уоллес подал в отставку с поста министра обороны Великобритании.