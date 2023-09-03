Согласно последним инициативам украинских властей, все эти 160 тысяч могут в перспективе пополнить ряды ВСУ

Мы уже не раз затрагивали тему мобилизации на Украине и тех методов, к которым украинское население прибегает, чтобы её избежать. Как сообщает немецкое издание Bild, по данным Министерства Внутренних Дел Германии, на февраль 2023 года в стране находится свыше 160 тысяч украинских мужчин призывного возраста. Это количество именно тех граждан Украины, которое прибыло с момента начала российской Специальной Военной Операции.

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Как мы ранее выяснили, руководство Украины собирается потребовать экстрадиции всех военнообязанных, которые бежали из страны после 24-го февраля 2022 года. Выходит, таким образом только из Германии в Вооруженные Силы Украины может вступить около 160 тысяч солдат.

Администрация Зеленского таким инструментом в теории сумеет кратно увеличить численность украинских формирований. Предположительно, Киев сумеет потребовать вернуть на родину своих граждан со всех стран, поддерживающих Украину в данном конфликте, то есть со всей Европы, а также Соединённых Штатов Америки. Насколько эффективна будет реализация данной инициативы, покажет только время, а пока будем следить за развитием событий. На самой территории Украины мобилизационные мероприятия продолжаются по сей день.