Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman За пост начислено вознаграждение
Макгрегор: Все, что сейчас происходит, случилось только потому, что мы отказывались слушать русских
Полковник Дуглас Макгрегор заявил, что остановить боевые действия на Украине не так сложно, как может показаться

реклама

  По мнению бывшего советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, заключить мир с Российской Федерацией для Соединённых Штатов Америки не является сверхсложной задачей. Он кратко описал, как можно было бы добиться полного прекращения боевых действий на Украине.

реклама

  "Первую вещь, которую нужно сделать, даже не звонив в Москву или куда-то еще, это позвонить Киеву и сказать, - "Господа, мы немедленно прекращаем помогать вам и выводим американские войска с вашей территории, больше не поддерживаем вашу армию".

  Как только вы сделаете эти две вещи, русские с вами поговорят. Потом вы можете сказать, - "Я звоню в Москву". И вы можете сообщить им, что надо подождать две недели. И тогда они сами увидят, что то, что мы приказали сделать - реально было сделано. Потому что русские не воспримут это всерьез до того момента, как они увидят реальные действия. Это не просто намеки. Это серьезные шаги, которые доказывают, что мы хотим закончить этот конфликт. Потом русские с вами поговорят. И когда вы придёте к ним на разговор, вам надо будет сесть, выпить чай, кофе или что угодно, что они предложат вам, и послушать русских. Все, что сейчас происходит, случилось только потому, что мы отказывались десятилетиями слушать русских", - заявил американский эксперт.

  Исходя из слов Дугласа Макгрегора, Киев сам не в состоянии решить свои вопросы, и вся политика Украины отталкивается только от того, оказывается ли ей западная помощь, либо нет. Большинство политиков сходится во мнении, что для завершения конфликта достаточно победы Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года. Эту же мысль озвучил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсоу. По его словам, Трамп смог бы вывести мир из этого кризиса.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #сша #сво #всу #армия #конфликт #дональд трамп #переговоры
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Аналитики из США - Пентагон надеется, что русские уничтожат много старых истребителей F-16 в Украине
8
Глава крупнейшей сети супермаркетов во Франции: «Покупатели не хотят покупать самое необходимое»
3
Экс-военный из США: Пентагону выгодно, чтобы Россия сбила все переданные Украине истребители F-16
2
Новая российская подлодка проекта П-750Б получит отсек для дронов
+
Украинская авиация получит усовершенствованные ракеты AMRAAM, которые устанавливаются на F-16
1
Долгожданную Starfield взломали в день релиза – игра вместе с русификатором уже на торрентах
26
Зеленский попросил у Запада около 160 истребителей F-16
10
Gigabyte представила новый премиальный SSD AORUS Gen5 12000
+
Starfield отправила в нокаут GeForce GTX 1080 Ti — все устаревшие видеокарты можно смело выкидывать
34
Шольц: Германия больше не вернётся к атомной энергии, отдавая приоритет возобновляемым источникам
10
Китай начал разработку технологии, которая позволит создавать процессоры на техпроцессе 1 нм
6
В Сети появились кадры подбитого Leopard 2, которого не спасла динамическая защита «Контакт-1»
2
Украинские власти вычислят всех уклонистов, бежавших в Европу по липовым справкам и документам
6
ВСУ получат первые 10 танков M1 Abrams в середине сентября
7
Приложение «Ножницы» в Windows 11 позволит быстрее записывать экран
1
Сербия надеется не остаться без российского газа, транспортируемого по «Турецкому потоку»
+
Платформа «VK Звонки» запустила функцию текстовой расшифровки аудиозвонков и автоматической простановки субтитров в реальном времени
2
"Изделие 305" – главный козырь российских ударных вертолётов
+
Китай готовится к высадке тайконавтов (космонавтов) на Луну
5
Карты памяти CFexpress 4.0 принесут удвоенную скорость передачи данных
+

Популярные статьи

Гиперзвуковая баллистическая ракета "Змеевик" предназначена для поражения надводных целей
5
Появление в продаже топового Huawei Mate 60 Pro демонстрирует никчёмность санкций США против Китая
5
5800x3d просто имба для дешман-обвеса в отличие от печек Intel
38
Starfield - главный багодром 2023 года
62
Мег 2: Бездна: как Джейсон Стэйтем кильку ловил
5
Мое субъективно-объективное мнение о мобильных играх
12
Российские экипажи Су-24 и Су-30СМ уничтожили шесть катеров с десантом ВСУ в районе Змеиного
4
Какие игры выйдут в сентябре 2023
5
Особенности выборов в СССР: можно было купить дефицит и выпить в буфете
5
Разбираемся, почему процессоры и видеокарты Intel - это хороший выбор
9

Сейчас обсуждают

Георгий Кискин
21:48
Ну да, херовый он вороватый чекист, при Брежневе его бы расстреляли
Китай начал разработку технологии, которая позволит создавать процессоры на техпроцессе 1 нм
swr5
21:38
Все эти интелектуальные рои беспилотников и роботов могут обеспечить победу только против туземцев с палками и камнями. Против Китая или России такое не пройдет, никто не будет ни них обращать даже вн...
США готовят армию автономных роботов к битве с Китаем
VRoman
21:35
"пиксель при разрешении 2к или 4к, даёт меньшую яркость" - и что? Там их четыре на месте одного. Яркость Олед сегодня уже не проблеба.
LG начнет массово производить OLED-дисплеи для мониторов с диагональю 31,5, 34 и 39 дюймов
Pustotnik
21:30
Память хорошо, и нужная вещь для Resolve, но AMD там давно не котируется, и ей нечего показать той же 4090. А раньше там AMD Radeon даже предпочтительнее были.
Разбираемся, почему процессоры и видеокарты Intel - это хороший выбор
Pustotnik
21:28
Так в Cinebench R23 i5 быстрее, чем даже 3900x в стоке, а уж там, где AVX2 нужно, то ещё быстрее будет.
Разбираемся, почему процессоры и видеокарты Intel - это хороший выбор
dimkahon
21:24
Ну дык игори любят кеш.
5800x3d просто имба для дешман-обвеса в отличие от печек Intel
dimkahon
21:23
4080
5800x3d просто имба для дешман-обвеса в отличие от печек Intel
avkSI
21:19
Это всё, что вам нужно знать о "цивилизованном" мире.
Представителям России, Беларуси и Ирана отозвано приглашение на Нобелевскую премию
Михаил Ефремов
21:14
Отлично. Дальше надо взяться за образование, пропаганду лгбт вместо естественных наук для начала 😀
Шольц: Германия больше не вернётся к атомной энергии, отдавая приоритет возобновляемым источникам
Степан Рязанов
21:10
А что сборка на Али Она будет стоить явно не меньше чем 300$, да и сравнивать с готовым решением, который можно подключить в телевизор или монитору и играть , то это весьма сомнительно. А во что играт...
Развеиваем миф о дешевизне Xbox series S
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем