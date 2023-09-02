Полковник Дуглас Макгрегор заявил, что остановить боевые действия на Украине не так сложно, как может показаться

По мнению бывшего советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, заключить мир с Российской Федерацией для Соединённых Штатов Америки не является сверхсложной задачей. Он кратко описал, как можно было бы добиться полного прекращения боевых действий на Украине.

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"Первую вещь, которую нужно сделать, даже не звонив в Москву или куда-то еще, это позвонить Киеву и сказать, - "Господа, мы немедленно прекращаем помогать вам и выводим американские войска с вашей территории, больше не поддерживаем вашу армию".

Как только вы сделаете эти две вещи, русские с вами поговорят. Потом вы можете сказать, - "Я звоню в Москву". И вы можете сообщить им, что надо подождать две недели. И тогда они сами увидят, что то, что мы приказали сделать - реально было сделано. Потому что русские не воспримут это всерьез до того момента, как они увидят реальные действия. Это не просто намеки. Это серьезные шаги, которые доказывают, что мы хотим закончить этот конфликт. Потом русские с вами поговорят. И когда вы придёте к ним на разговор, вам надо будет сесть, выпить чай, кофе или что угодно, что они предложат вам, и послушать русских. Все, что сейчас происходит, случилось только потому, что мы отказывались десятилетиями слушать русских", - заявил американский эксперт.

Исходя из слов Дугласа Макгрегора, Киев сам не в состоянии решить свои вопросы, и вся политика Украины отталкивается только от того, оказывается ли ей западная помощь, либо нет. Большинство политиков сходится во мнении, что для завершения конфликта достаточно победы Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года. Эту же мысль озвучил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсоу. По его словам, Трамп смог бы вывести мир из этого кризиса.