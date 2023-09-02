БМП-3 оказалась на порядок лучше американской техники

Российские бойцы за последние месяцы сумели достать огромное количество трофейной военной техники НАТОвского образца. Конструкторы Курганского машиностроительного завода получили ранее американскую боевую машину пехоты М2 "Bradley" и уже успели изучить её основные технические характеристики. Также специалисты завода сравнили её с отечественной БМП-3.

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"Натурное изучение образцов, захваченных в СВО, подтвердило, что американская БМП Bradley не является аналогом российской БМП-3. Изучение трофеев подтверждает, что БМП-3 по совокупности характеристик, огневой мощности, подвижности, удобству в эксплуатации, обслуживанию, ремонту на уровень превосходит американскую БМП", - заявил заместитель главы «Курганмашзавода».

По словам специалистов, 25-миллиметровая пушка на порядок уступает в огневой мощи паре из 100-миллиметрового основного орудия и дополнительной 30-миллиметровой пушки. Помимо этого, российская БМП-3 имеет возможность преодолевать водные преграды без каких-либо манипуляций, в то время как для американской боевой машины пехоты необходимо большое количество времени, чтобы подготовить машину к водным преградам. Вдобавок ремонт и обслуживание отечественной машины намного проще, что также даёт свои преимущества.

В 1991-ом году две эти боевые машины пехоты уже сравнивали в тендере Объединенных Арабских Эмиратов, где российскую технику признали более интересной. В результате ОАЭ закупила у России 600 единиц БМП-3.