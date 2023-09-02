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Российские бойцы за последние месяцы сумели достать огромное количество трофейной военной техники НАТОвского образца. Конструкторы Курганского машиностроительного завода получили ранее американскую боевую машину пехоты М2 "Bradley" и уже успели изучить её основные технические характеристики. Также специалисты завода сравнили её с отечественной БМП-3.
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"Натурное изучение образцов, захваченных в СВО, подтвердило, что американская БМП Bradley не является аналогом российской БМП-3. Изучение трофеев подтверждает, что БМП-3 по совокупности характеристик, огневой мощности, подвижности, удобству в эксплуатации, обслуживанию, ремонту на уровень превосходит американскую БМП", - заявил заместитель главы «Курганмашзавода».
По словам специалистов, 25-миллиметровая пушка на порядок уступает в огневой мощи паре из 100-миллиметрового основного орудия и дополнительной 30-миллиметровой пушки. Помимо этого, российская БМП-3 имеет возможность преодолевать водные преграды без каких-либо манипуляций, в то время как для американской боевой машины пехоты необходимо большое количество времени, чтобы подготовить машину к водным преградам. Вдобавок ремонт и обслуживание отечественной машины намного проще, что также даёт свои преимущества.
В 1991-ом году две эти боевые машины пехоты уже сравнивали в тендере Объединенных Арабских Эмиратов, где российскую технику признали более интересной. В результате ОАЭ закупила у России 600 единиц БМП-3.