Продукция была выпущена в честь 65-летия производства данных автомобилей

Ульяновский автомобильный завод сообщил, что выпустил лимитированную серию полноприводных автомобилей УАЗ СГР (Буханка) стоимостью 1625000 рублей. Всего предполагается выпустить порядка 120 зелёных и жёлтых машин.

реклама

Семейство данных малотоннажных грузо-пассажирских микроавтобусов начали серийно производить ещё в далёком 1958-ом году. За все эти шестьдесят пять лет знаменитая советская "Буханка" получила огромное количество различных модификаций, комплектаций, специальных модулей и так далее. Данные микроавтобусы даже в наше время можно встретить на службе в медицинских учреждениях, полицейских участках, в Министерстве по Чрезвычайным Ситуациям и в Вооруженных Силах России. У машины даже имеются опытные бронированные образцы, которые не пошли в серию.

Выпуском данной лимитированной серии Ульяновский автомобильный завод решил отметить шестидесятипятилетие с момента разработки и выпуска данных микроавтобусов. Разработчики юбилейной серии постарались сделать автомобиль максимально комфортным для водителя и пассажиров, но сохранить при этом внешний вид оригинальной машины середины 20-го века.