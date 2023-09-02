Криптовалюта Neurai является на сегодня самой прибыльной для майнеров на видеокартах

Прошёл почти год с того момента как криптовалютный проект Ethereum Виталика Бутерина перешёл на консенсус Proof of Stake, оставив тем самым майнеров на видеокартах без основной майнерской жилы.

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С тех пор у шахтёров началась "весёлая жизнь": периодически фермы перенастраивать, прыгая с алгоритма на алгоритм, или же вовсе отключать своё оборудование, когда доходность от данного занятия не могла покрыть расходы на электроэнергию, майнеры старались оставаться в индустрии. Многие всё же покинули данный тип бизнеса, но тем не менее майнинг продолжает жить, если это можно так назвать. Время от времени появляются новые проекты по типу Kaspa, Radiant, Nexa, Novo, EthereumPoW, Rethereum и многих других. Таким же образом у майнеров появился ещё один новый проект, который в настоящее время даёт наиболее высокую доходность для майнеров на видеокартах.





Криптовалюта Neurai доступна для добычи на видеокартах. По заявлению одного из майнеров, в настоящее время доходность одной видеокарты Nvidia GeForce RTX 3060 составляет свыше 20 центов за сутки, что по меркам продолжающейся криптозимы является неплохим результатом, но заявлено, что работает проект на алгоритме KawPow, весьма энергозатратном. Также у майнеров всегда есть надежда, что тот или иной проект вырастет в несколько раз.

Однако, не стоит забывать и о рисках, что после многих дней изнурительной эксплуатации своих видеоадаптеров, шахтёр может остаться ни с чем, если проект окажется пустышкой, что собственно не редкость на криптовалютном рынке.