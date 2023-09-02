Украинские беспилотники вновь попытались атаковать Крымский мост

В ночь с первого на второе сентября украинские спецслужбы вновь предприняли попытку атаковать инфраструктуру Российской Федерации дронами-камикадзе. В акватории Черного моря в 23.15 началась атака морскими беспилотниками Крымского моста. Как заявляют в Министерстве Обороны, все цели были своевременно засечены и уничтожены. Над Белгородской областью в 23.00 был перехвачен беспилотный летательный аппарат.

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За последние недели Киев сконцентрировался на проведении подобных атак по территории России. Ранее был зафиксирован массированный авиаудар по Псковскому аэродрому, в результате которого были повреждены четыре тяжёлых военно-транспортных самолёта Ил-76 военно-воздушных сил России. Помимо Пскова, Вооруженные Силы Украины нанесли удары по Брянской и Орловской областям.

Накануне руководство Украины заявило, что атаки по территории Российской Федерации со временем будут ещё более интенсивными. В Соединённых Штатах Америки такой подход не поощряют, однако, и осуждать не собираются.

На фоне очевидности провала летнего украинского контрнаступления, администрация Зеленского решила таким образом отыграться за счёт ударов вглубь России. Ранее высокопоставленные офицеры ВСУ уже озвучивали, что данные атаки должны поддерживать боевой дух украинцев.