По словам политика, о выделении новых пакетов помощи не должно быть и речи, пока Украина не отчитается куда делись выделенные ей ранее средства

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто потребовал от Киева отчитаться, на что именно были потрачены выделенные Украине средства из Европейского союза. Данные требования политик опубликовал на своей странице в социальных сетях.

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По словам главы МИД, о дальнейшем спонсировании украинских властей не должно быть и речи, пока не будет раскрыта полная отчетность по расходам администрации Зеленского. Вдобавок политика возмутило то, что крупнейший банк Венгрии - ОТР был внесён в украинский список "Международных спонсоров войны".

Глава МИД Венгрии далеко не первый политик, который требует прозрачности в вопросе выделяемых Украине средств. Множество конгрессменов Соединенных Штатов Америки уже не раз заявляли, что необходимо назначить специальную комиссию, которая будет отслеживать осваивание денежных потоков, отправляемых Киеву в качестве помощи. По словам политиков, Украина имеет высокий уровень коррупции, и большая часть выделяемых миллиардов долларов и евро оседает в карманах чиновников, приближенных к Владимиру Зеленскому и его администрации. Также есть мнение, что некий процент от денег оседают уже на территории США.