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Zelikman За пост начислено вознаграждение
Kaspa начала сентябрь с мощностью в 17 PH в секунду
Всё больше инвесторов считает более разумным приобрести самую криптовалюту, нежели докупать оборудование под данный проект

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  Вычислительные мощности сети Kaspa(KHeavyHash) продолжают расти. У многих майнеров уже отпало желание покупать оборудование под данный алгоритм и проект, на основании нескольких причин.

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  Сеть Kaspa начала сентябрь с мощностью в 17 PH в секунду. При этом курс криптовалюты скорректировался к отметке в 0.033 доллара, что сразу же отразилось на доходности специализированного майнинг-оборудования. В настоящее время окупаемость самого бюджетного Asic-майнера IceRiver KS0 с мощностью 100 GH в секунду и обновлённой ценой 600 долларов, составляет чуть более шести месяцев. С учетом старой цены в 800 долларов, майнерам придётся наблюдать окупаемость в районе 8-9 месяцев. А ведь многие купившие своё оборудование по 800-900 долларов еще даже не успели его получили и нет сомнений, что сложность сети продолжит расти.

  Собственно первой причиной, по которой майнеры перестали приобретать данное оборудование, это и есть постоянно растущая сложность сети и постепенное снижение стоимости устройств от IceRiver. В начале августа "коробки" KS0 стоили 800 долларов, а уже сегодня цена упала до 600.

  Второй причиной является тот факт, что инвесторы которые искренне верят в дальнейшее развитие проекта и многократном росте цены на следующим бычьем цикле, за те же 600 долларов могут приобрести 18 тысяч монет Kaspa, а покупая оборудование под данную сеть, есть вероятность, что оно не сумеет добыть это же количество монет даже в долгосрочной перспективе.

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#майнинг #криптовалюта #asic #kaspa #сеть #хешрейт #мощность #сложность
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