Модели Nvidia RTX 4090 стартуют от 179 тысяч рублей, а среднебюджетные RTX 4070 Ti можно купить за 93 тысячи рублей

Несмотря на снижение курсов криптовалют и сокращение доходности майнеров на видеокартах, цены на видеокарты в отечественных ритейлерах вновь пошли вверх. На стоимости товаров не сказалось укрепление отечественной валюты, пускай и небольшое.

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За последние недели курсы всех майнерских монет ощутили на себе последствия закрытия одной из криптовалютных бирж TXBit, на которой некоторые проекты имели основной объём торговли. Такие проекты как Kaspa(Kas), Nexa(Nex), Novo(Nov), Radiant(RXD), Dynex(DNX), Clore(Clore) и другие потеряли от пятнадцати до пятидесяти процентов от своей стоимости. В настоящее время биржа позволяет своим пользователям вывести все свои активы с торговой площадки, с 15 сентября, как сообщает администрация биржи, такой возможности уже не будет и все активы сгорят безвозвратно.

Само собой вместе с этим упала и доходность майнинга данных криптовалют. Если брать проект Kaspa, то там и до этого уже нечего было делать майнерам на видеокартах, сеть заполонили специализированные Asic-устройства, в десятки раз производительнее и энергоэффективнее любых видеоадаптеров. Несмотря на это, цены на видеоадаптеры в России устремились вверх.

Например, флагманская видеокарта Nvidia GeForce RTX 4090 от вендора Palit обойдётся в 179000 рублей

Ранее, когда курс американского доллара превышал 100 рублей, а криптовалютные проекты начали расти в цене, еще было понимание, из каких соображение растут цены на графические ускорители. Данная модель, к слову, продавалась по цене в 177 тысяч рублей. Хоть доходность с майнинга была невелика, но всё же она имела место быть, но на сегодняшний день мы имеем 5-процентную коррекцию на валютном рынке и серьёзный обвал майнерских проектов. Следую логике, цена на данные ускорители также должна была откатиться. Однако, имеем что имеем.

Также в цена выросла и на среднебюджетную Nvidia GeForce RTX 4070 Ti от той же компании Palit

С 89 тысяч рублей цена выросла до 93 тысяч за самое бюджетное исполнение в онлайн каталоге. В настоящее время майнеры, судя по всему, не спешат выкупить видеокарты, но по каким причинам цены на графические ускорители продолжают расти, с учетом недавнего укрепления рубля, сказать сложно.