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Украинские ЦИПСО украли российское видеообращение к бойцам ВСУ
В видеоролике просто изменили нашивки главному герою и перевели закадровый голос на русский язык

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  Украинские умельцы украли российский ролик, призывающий военнослужащих Вооруженных Сил Украины сдаваться в плен и тем самым сохранять свои жизни, просто переделав нашивку на военной форме главного героя, поменяв украинский флаг на российский триколор.

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  Ранее в сети распространяли видео, где главный герой, попавший под украинскую мобилизационную машину, безжалостную и бесцеремонную, находясь в укрытии, имеет выбор: либо погибнуть, выйдя с оружием в руках, либо выжить, положив оружие на землю и подняв руки над головой. Украинская пропаганда решила не заморачиваться в производстве своего видеоряда и просто поменяла шевроны главного героя и перевела ролик на свой лад.

  Однако, в России с 2022 года не проводились мобилизационные мероприятия, о которых говорится в видеоролике. В свою очередь, украинское Министерство Обороны продолжает вербовать бойцов, заталкивая последних силой в микроавтобусы военных комиссариатов. В сети уже есть огромное количество материалов, где сотрудники военкоматов забирают парней, применяя при этом силу. Также на камеру были зафиксированы случаи, когда сотрудники избивали потенциальных призывников.

  Периодически в интернете появляются и видео с неудачными попытками убежать из страны. Как правило, жены за рулём, а мужья в этом время находятся в каких-либо потайных отсеках автомобиля.

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#россия #украина #сво #всу #контрнаступление #армия #вс рф #конфликт #видео #министерство обороны
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