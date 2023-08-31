У Киева нет шансов на успех в этом противостоянии, но западные политики продолжают отправлять украинских солдат для ослабления России

Бывший аналитик швейцарской разведки Жак Бод поделился своим видением боевых действий на Украине в интервью с Немецким изданием Deutsche Wirtschaftsnachrichten(DWN). По мнению Жака, этот конфликт нельзя рассматривать в рамках одной Украины, на самом деле всё гораздо глобальнее, и Украина - лишь оружие в руках Соединенных Штатов Америки и её союзников по Североатлантическому Альянсу.

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По словам эксперта, Киеву придётся биться и дальше с Российской Федерацией, не имея реальных шансов на успех в этом конфликте и несмотря на чудовищный ущерб, который она несёт в экономической и демографическом плане. Последние месяцы западные средства массовой информации пестрили заголовками, о скором украинском контрнаступлении и неминуемой победе Украины в этом конфликте. Однако, когда стало очевидно, что контрнаступление не принесло никаких результатов, СМИ стали более сдержанно писать о положении Украины и говорят об отсутствии продвижений с обеих сторон. Различные информационные агентства сообщают, что Киев уже не сумеет вернуть себе Донбасс и Крым, а Россия, в свою очередь, не сможет продвинуться дальше. По итогу, обе страны увязли в длительном, истощающем конфликте. По словам эксперта, при таком раскладе, уже сейчас в Вашингтоне могут открывать шампанское и праздновать данную ситуацию, так как Россия слабнет в этом противостоянии и будет восстанавливаться годами после его окончания.

Всё же Жак Бод считает, что западные СМИ неверно оценивают сложившуюся ситуацию. Россия делает расчет не на локальные победы на каких-то участках линии соприкосновения, а на постепенное уничтожение украинской армии и истощение её мобилизационных ресурсов. Это, по словам эксперта, отчетливо просматривалось в ходе битвы за Бахмут. Как уродливо бы не звучало выражение "Бахмутская мясорубка", но она была достаточно эффективной. Российская Федерация долгое время тянула с перерезанием путей снабжения, что бы как можно больше резервов Киев направил на удержание города. Украинские войска, попадающие в Бахмут, уничтожались артиллерией русских, и это длилось на протяжение долгих месяцев.

По мнению аналитики, возможно, даже взятие Бахмута не входило в планы руководства Российской Федерации, и здесь сыграло свою роль собственное решение основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. России было бы проще продолжать истощение украинской армии, не забирая полностью Бахмут, так как времени для подготовки города к обороне было не так уж и много, но как показали три последних месяца, россияне выстояли.

На вопрос журналистов: "Означает ли это, что Украина отправляет на смерть бесчисленное количество своих солдат, не имея возможности всерьез надеяться на успех своего наступления? Зачем ей это делать?"

Эксперт ответил, что команда о начале контрнаступления поступила из США и Великобритании. Даже когда стал очевиден провал этого мероприятия, спонсирующие Киев страны требуют продолжать атаки. После такого количество пакетов военной помощи собственному электорату необходимо показать результат, чтобы доказать эффективность выделяемых странами средств в поддержку Украины.