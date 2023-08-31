"Для обсуждающих жив я или нет, как у меня дела. Сейчас выходные вторая половина августа 2023 года", - Пригожин

Сотрудники Частной Военной Компании "Вагнер" опубликовали новое видео Евгения Пригожина. Как сообщают в компании, запись была создана 19-20 августа, однако, сами заявления Евгения Викторовича в ней добавляют "топлива" сторонникам теории, что основатель ЧВК "Вагнер" жив и здоров, а на самолёте погиб его двойник.

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"Для обсуждающих жив я или нет, как у меня дела. Сейчас выходные вторая половина августа 2023 года, Нахожусь в Африке. Поэтому любители обсуждения моей ликвидации, интимной жизни заработков там или еще чего-нибудь, собственно говоря, всё в порядке", - сообщает в видеозаписи Евгений Викторович.

В сети сразу же начали распространяться слухи, что данное видео было записано уже после авиакатастрофы, и таким образом основатель Группы Вагнера решил взбодрить средства массовой информации и мировое сообщество. На это, по мнению пользователей, намекает и оглашение временного периода, когда ведётся запись. Вместо точных дат, как это чаще озвучивалось Пригожиным во время взятия Бахмута, бизнесмен озвучил отрезок времени "вторая половина августа", который и сам делится на две части: до катастрофы и после катастрофы.

Также пользователи в недоумении, почему сотрудники опубликовали данную запись именно сейчас. Обычно Евгений Пригожин отвечал на все запросы и события очень оперативно, с паузой до двух суток. Судя по всему, персона основателя ЧВК "Вагнер" даже после гибели может взбудоражить информационное поле.