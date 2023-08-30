Уралвагонзавод перепрофилирует цех вагонных тележек, на производство деталей для специальной техники

В зону Специальной Военной Операции направляется очередной воинский эшелон с бронированной техникой. На этот раз танки и боевые машины пехоты отправлены, судя по кадрам, из предприятий отечественного военно-промышленного комплекса.

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Судя по всему танки и другая военная техника отгружены из цехов научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод», которая входит в государственную корпорацию «Ростех». Накануне предприятие сообщило, что передаёт Министерству Обороны новую партию танков Т-90М «Прорыв» и модернизированные Т-72Б3М.





Также недавно стало известно, что корпорация перепрофилирует цех вагонных тележек, на производство деталей для специальной техники.

"Цех вагонных тележек Уралвагонзавода успешно прошел тест на способность быстро организовать производство продукции, которую ранее не выпускал", - заявили в пресс-службе научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод».

Корпорация «Уралвагонзавод» нарастила производство военной техники с начала Специальной Военной Операции на Украине аж в 4 раза. Помимо производства новых танков и боевых машин, в цехах предприятия происходит модернизация старых единиц техники, по типу танков Т-62.