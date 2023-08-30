По мнению некоторых журналистов, основатель ЧВК Вагнер жив, а вместо него в самолёте находился его двойник

Совсем недавно в авиакатастрофе погиб основатель Частной Военной Компании "Вагнер" Евгений Пригожин. Следственный Комитет Российской Федерации подтвердил, что тела обнаруженные на месте крушения самолёта, согласно анализам, принадлежат людям значащимся в списках полётного листа. Накануне прошли церемонии прощания с бизнесменом, но всё же остаётся часть людей, которая не верит в его гибель и считает всё это хорошо спланированной инсценировкой.

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В BBC ранее распространялся видеоролик, в котором сообщалось, что гибель руководителя Группы Вагнера это грамотная инсценировка, проведённая самим Кремлём. То есть руководство страны решило таким образом помочь Евгению Викторовичу выйти из поля зрения.

Источники британского издания Daily Mail и вовсе считают, что в самолёте находился двойник Евгения Пригожина, а сам предприниматель будучи в здравии готовит план ответного удара по руководству страны. Пожалуй это одна из самых безумных теорий, так как аналитики Daily Mail также считают, что самолёт Embraer Legacy 600, принадлежавший руководителю ЧВК "Вагнер", был сбит системами противовоздушной обороны.

Однако, масло в огонь подливает и информация из различных телеграм-каналов, якобы проститься с Евгением Пригожиным прибыла жена одного из его двойников Ирина Красавина. В общем, несмотря на официальные подтверждения со стороны Следственного Комитета России, у многих гибель Евгения Викторовича Пригожина остаётся под большим вопросом.