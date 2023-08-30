В ещё одной африканской республике назревает государственный переворот

Как сообщает французское издание "France-Presse", военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов минувших на этой неделе президентских выборов и о роспуске действующих институтов власти. Этим утром были объявлены окончательные результаты выборов, на которых действующий президент получил 64.2% голосов.

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Военные заявили, что покончат с действующим режимом 64-летнего президента Али Бонго Ондимба, впервые возглавившего страну в 2009 году после смерти его отца Омара Бонго Ондимбы. Последний занимал пост президента на протяжении сорока лет. Как сообщается, выборы проходили в довольно тяжёлой обстановке, в субботу властям даже пришлось ввести комендантский час и заблокировать доступ к интернету.

Власти заблокировали вещание французской радиостанции Radio France internationale и телеканала France 24. Также в своё время поступили мятежники в республике Нигер. Есть подозрения, что Габон может ожидать точно такой же сценарий развития событий как и в Нигере. Поступают сообщения о стрельбе в столице республики Либревиле.