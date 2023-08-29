Киберспортсмены из России вновь смогут представлять свою страну в различных чемпионатах

Международная федерация компьютерного спорта сняла санкции с российских спортсменов. Теперь им разрешается выступать на чемпионатах под российским триколором. Ранее спортсмены из Российской Федерации могли выступать только под нейтральным флагом.

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После начала Специальной Военной Операции на Украине, Россия стала рекордсменом по количеству наложенных на неё санкций. Ранее первенство в этот "дисциплине" удерживал Иран. В апреле санкции настигли и отечественных киберспортсменов, профессиональным геймерам запрещалось выступать на чемпионатах под флагом России.

Наконец стало известно, что Международная федерация компьютерного спорта(IESF) сняла санкции и разрешила спортсменам представлять свою страну на различных чемпионатах. После этого сборная Украины по компьютерной игре Dota 2 решила прекратить своё участие на чемпионате мира, проходящего в настоящее время в Румынии. При этом российская команда в настоящее время не участвует в турнире. Снятие санкций позволит России участвовать в последующих чемпионатах. Ранее украинская федерация киберспорта наказала ребят из команды Team Spirit. За игру в одной команде со спортсменами из России, на Илью Yatoro Мулярчука и Мирослав Mira Колпаков были наложены санкции.

В целом, подобные ситуации уже становятся нормой для украинских спортсменов. Ранее в мире спорта прогремел настоящий скандал во время чемпионата мира по фехтованию, когда украинская спортсменка выставила оружие по окончании поединка вместо того, чтобы пожать руку сопернице из России.