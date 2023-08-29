OKX удалила рубли с P2P-платформы. В свою очередь Bybit заявляет, что продолжит работать с гражданами России

За последнюю неделю американский регулятор начал оказывать серьёзное давление на криптовалютные платформы и биржи. Многие представители индустрии начинают отказываться от работы с российскими банками или же искать способы угодить обеим сторонам, заблокировав официально работу с подсанкционными компаниями, но при этом оставить им лазейку для продолжения сотрудничества.

реклама

Совсем недавно биржа Binance убрала из списков P2P-торговли Сбербанк и Тинькофф, оставив вместо них "Зелёную" и "Жёлтую" карточки. Но, судя по всему, шалость не удалась. Видимо, регулятор продолжил давить на руководство площадки, и по итогу CZ вычеркнул и эти способы оплаты из списков. Но всё же пользователи биржи продолжают обменивать свою криптовалюту, используя для этого любые российские банковские карты.

За последние сутки стало известно, что биржи Bybit и KuCoin снесли с P2P-торговли те же банки Сбербанк и Тинькофф. Криптобиржа OKX и вовсе удалила из P2P-платформы торговлю в рублях. Bybit при этом внесла "разноцветные" карточки в список способ оплаты по примеру Binance и официально заявила, что продолжит работу по P2P с российскими гражданами