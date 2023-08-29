В видеоролике сообщается, что 400000 бойцов больше никогда не смогут позвонить

Украинский оператор сотовой связи Kievstar запустил благотворительную акцию, в которой все пользователи могут пожертвовать некую сумму, отправив слово "спасибо" на определенный номер, но любопытен был именно видеоролик, опубликованный на эту тему.

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В социальных сетях компания заявила, что Вооруженные Силы Украины потеряли уже 400 тысяч бойцов за время российской Специальной Военной Операции.

"400 тысяч героев уже никогда не ответят на звонок", - написали в промо-ролике компании.

Учитывая имеющиеся информационные и статистические ресурсы мобильных операторов, есть основания полагать, что приведённые цифры если не совсем точны, то как минимум приближены к реальным значениям.

Эти же цифры в середине июля приводил полковник спецназа в отставке Анатолий Матвийчук, но вряд-ли крупнейший украинский оператор сотовой связи станет использовать данные пророссийского отставного военачальника.

Уже позднее компания Kievstar удалила свой промо-ролик из всех социальных сетей, мессенджеров и других ресурсов. Данная статистика наносит серьезный ущерб по администрации Зеленского на информационном поле.

Видео доступно по ссылке: https://t.me/c/1428699099/25300