Французская Дипломатическая Миссия до сих пор остаётся без света и воды.

На днях новые власти республики Нигер потребовали от сотрудников французского посольства покинуть территорию страны в течение 48 часов. Эмманюэль Макрон позднее заявил, что дипломатическая миссия не покинет территории республики. Произошло это после отказа посла Франции встретиться с главой Министерства Иностранных Дел Нигера. Французские власти до сих пор не признали новое правительство африканской республики.

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По истечении двух суток, в Нигере приняли решение "выкурить" французскую дипломатическую миссию. Местная администрация отключила посольство от водоснабжения и электросети. Также стало известно, что мятежники заблокировали снабжение французских военный баз продуктами питания.

Поступает информация, что полиция Нигера не позволяет установить электрогенераторы в здании посольства Франции в Ниамее. Судя по всему, мятежники Нигера настроены решительно. Во Франции, в свою очередь, заявили, что полностью поддержат военную интервенцию со стороны Экономического Сообщества Западноафриканских Государств(ЭКОВАС). Ранее власти Нигера уже привели свои войска в полную боевую готовность на случай агрессии со стороны ЭКОВАС.