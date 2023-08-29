Как сообщает боец с позывным Нива, зачастую при потери БПЛА разведчикам приходится полагаться на свои зрение и слух

По словам командира разведывательной группы с позывным "Нива", порой разведку и вычисление приближающихся подразделений Вооруженных Сил Украины приходится проводить, опираясь исключительно на собственное зрения или даже на слух.

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В условиях современных боевых действий подразделения всё больше полагаются на разведывательные данные с беспилотных летательных аппаратов и различных дронов. За последние годы в данной сфере произошёл настоящий технологический рывок. Помимо огромного разнообразия различных беспилотников, разработчики данных аппаратов наладили и массовое производство своей продукции. Однако, одновременно с этим наращивается и создание различных антидроновых систем по типу "СЕРП-ВС5", предназначенных для подавления каналов управления БПЛА и вывода их из строя.

"Вышел из строя беспилотник - всё, глаза, слух - самое основное и самое главное. Все ребята уже на опыте и могут спокойно, не наблюдая, к примеру, цель на слух, сразу ввести готовую корректуру и передать её на огневую позицию", - заявил командир разведгруппы.

Безусловно, современные технологии облегчают жизнь бойцов на линии соприкосновения, но при этом зачастую приходится прибегнуть к собственному боевому опыту и навыкам.