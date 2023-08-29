По мнению Терри Гоу, политика действующей власти создаёт опасность вооружённого конфликта в Тайваньском проливе

Основатель и председатель совета директоров компании Foxconn Терри Гоу принял решение баллотироваться в президенты Тайваня. Основное направление его предвыборной программы - это недопущение украинского сценария на территории острова.

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"Я не позволю Тайваню стать следующей Украиной. Я умоляю тайваньский народ дать мне 4 года. Я обещаю, что принесу 50 лет мира в Тайваньский пролив", - заявил Терри Гоу.

По словам предпринимателя, он готов пожертвовать даже всем своим имуществом ради сохранения мира в Тайваньском проливе. Политика действующей власти на острове провоцирует Китайскую Народную Республику идти на радикальные меры, что ставит под угрозу безопасность и стабильность в регионе. Терри Гоу опасается, что недружелюбные действия администрации Цай Инвэнь могут привести отношения между островом и материковым Китаем в состояние вооруженного конфликта по аналогии Украины с Россией.

Представительница Демократической Прогрессивной Партии Тайваня Цай Инвэнь после избрания на второй срок отказалась от принципов "Одного Китая", и отношения между островом и КНР начали ухудшаться. Следующие выборы на пост лидера страны пройдут в январе 2024 года. От победителя в данной гонке зависит будущее не только самого острова Тайвань, но возможно и всего мира. В случае конфликта в Тайваньском проливе, мировой кризис может ударить по многим странам даже серьёзнее чем в случае с Украиной.