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Накануне глава Европейского комитета по развитию Североатлантического Альянса (НАТО) австриец Гюнтер Фелингер заявил, что необходимо разделить на части все государства, входящие в организацию БРИКС. По мнению западного политика, только таким образом можно создать условия, при которых эти страны не смогут оказывать сопротивление блоку НАТО.
"Я призываю к новой крупной фазе деколонизации, чтобы положить конец последним оставшимся империям, в первую очередь России, а затем Китаю, нам необходимо подготовить подобные карты для всех членов БРИКС, новой оси зла", - заявил представитель военно-политического блока НАТО.
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Гюнтер даже предложил свои наброски, как можно будет поделить эти страны.
Судя по всему, такое агрессивное выступление вызвано новыми подробностям о скором расширении организации БРИКС. В 2024 году список государств, состоящих в межгосударственном объединении, пополнится Аргентиной, Египтом, Ираном, Эфиопией, Объединенными Арабским Эмиратами и Саудовской Аравией. В Североатлантическом Альянсе опасаются, что организация станет конкурентом Большой Семёрки и начнёт оказывать существенное влияние на мировую политику.