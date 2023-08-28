Западный политик даже подготовил карту каждого государства, каким образом их можно разделить

Накануне глава Европейского комитета по развитию Североатлантического Альянса (НАТО) австриец Гюнтер Фелингер заявил, что необходимо разделить на части все государства, входящие в организацию БРИКС. По мнению западного политика, только таким образом можно создать условия, при которых эти страны не смогут оказывать сопротивление блоку НАТО.

"Я призываю к новой крупной фазе деколонизации, чтобы положить конец последним оставшимся империям, в первую очередь России, а затем Китаю, нам необходимо подготовить подобные карты для всех членов БРИКС, новой оси зла", - заявил представитель военно-политического блока НАТО.

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Гюнтер даже предложил свои наброски, как можно будет поделить эти страны.

Судя по всему, такое агрессивное выступление вызвано новыми подробностям о скором расширении организации БРИКС. В 2024 году список государств, состоящих в межгосударственном объединении, пополнится Аргентиной, Египтом, Ираном, Эфиопией, Объединенными Арабским Эмиратами и Саудовской Аравией. В Североатлантическом Альянсе опасаются, что организация станет конкурентом Большой Семёрки и начнёт оказывать существенное влияние на мировую политику.