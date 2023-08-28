По словам чиновника, страна существенно нарастила производство ракет за последние два года

Накануне заместитель главы Главного Управления Разведки Министерства Обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что российская армия располагает как минимум 585 ракетами, не считая боеприпасы Х-22.

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Ранее в администрации Зеленского не раз заявляли, что Вооруженные Силы России вот-вот истощат свои запасы. Ракет у страны осталось на 2-3 массированных авиаудара. Эти высказывания звучали на протяжении второй половины 2022 года. Таким образом Киевские власти подбадривали своих граждан, объясняя, что терпеть осталось совсем недолго. Однако, с каждым разом авиаудары по Украине становились всё интенсивнее. В новостях время от времени сообщали, что Россия в очередной раз побила рекорд по запущенным ракетам. В общем зачастую украинские власти лукавили, делая прогнозы касательно арсенала России.

В этот раз замглавы ГУР Украины признал, что Российская Федерация смогла нарастить производство ракет и на сегодняшний день имеет внушительно количество данных боеприпасов.

"Если говорить о баллистических и крылатых ракетах «Искандер», то, по нашим данным, их сейчас приблизительно 270 единиц. Запасы «Калибров» - это ориентировочно 140 ракет. Х-101 меньше, в то же время общее количество Х-101, Х-555 и Х-55 с боевой частью, по нашим подсчетам, около 100 ракет", - заявил чиновник.

Также он добавил, что у Российской Армии еще имеется порядка 75 гиперзвуковых ракет «Кинжал» и в подсчете не учтены сверхзвуковые ракеты Х-22 «Буря». Само собой, свои источники политик раскрывать не стал.