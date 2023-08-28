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Накануне заместитель главы Главного Управления Разведки Министерства Обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что российская армия располагает как минимум 585 ракетами, не считая боеприпасы Х-22.
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Ранее в администрации Зеленского не раз заявляли, что Вооруженные Силы России вот-вот истощат свои запасы. Ракет у страны осталось на 2-3 массированных авиаудара. Эти высказывания звучали на протяжении второй половины 2022 года. Таким образом Киевские власти подбадривали своих граждан, объясняя, что терпеть осталось совсем недолго. Однако, с каждым разом авиаудары по Украине становились всё интенсивнее. В новостях время от времени сообщали, что Россия в очередной раз побила рекорд по запущенным ракетам. В общем зачастую украинские власти лукавили, делая прогнозы касательно арсенала России.
В этот раз замглавы ГУР Украины признал, что Российская Федерация смогла нарастить производство ракет и на сегодняшний день имеет внушительно количество данных боеприпасов.
"Если говорить о баллистических и крылатых ракетах «Искандер», то, по нашим данным, их сейчас приблизительно 270 единиц. Запасы «Калибров» - это ориентировочно 140 ракет. Х-101 меньше, в то же время общее количество Х-101, Х-555 и Х-55 с боевой частью, по нашим подсчетам, около 100 ракет", - заявил чиновник.
Также он добавил, что у Российской Армии еще имеется порядка 75 гиперзвуковых ракет «Кинжал» и в подсчете не учтены сверхзвуковые ракеты Х-22 «Буря». Само собой, свои источники политик раскрывать не стал.