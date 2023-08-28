Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman За пост начислено вознаграждение
Замглавы ГУР Украины заявил, что у России на вооружении минимум 585 баллистических ракет
По словам чиновника, страна существенно нарастила производство ракет за последние два года

реклама

  Накануне заместитель главы Главного Управления Разведки Министерства Обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что российская армия располагает как минимум 585 ракетами, не считая боеприпасы Х-22.

реклама

  Ранее в администрации Зеленского не раз заявляли, что Вооруженные Силы России вот-вот истощат свои запасы. Ракет у страны осталось на 2-3 массированных авиаудара. Эти высказывания звучали на протяжении второй половины 2022 года. Таким образом Киевские власти подбадривали своих граждан, объясняя, что терпеть осталось совсем недолго. Однако, с каждым разом авиаудары по Украине становились всё интенсивнее. В новостях время от времени сообщали, что Россия в очередной раз побила рекорд по запущенным ракетам. В общем зачастую украинские власти лукавили, делая прогнозы касательно арсенала России.

  В этот раз замглавы ГУР Украины признал, что Российская Федерация смогла нарастить производство ракет и на сегодняшний день имеет внушительно количество данных боеприпасов.

  "Если говорить о баллистических и крылатых ракетах «Искандер», то, по нашим данным, их сейчас приблизительно 270 единиц. Запасы «Калибров» - это ориентировочно 140 ракет. Х-101 меньше, в то же время общее количество Х-101, Х-555 и Х-55 с боевой частью, по нашим подсчетам, около 100 ракет", - заявил чиновник.

  Также он добавил, что у Российской Армии еще имеется порядка 75 гиперзвуковых ракет «Кинжал» и в подсчете не учтены сверхзвуковые ракеты Х-22 «Буря». Само собой, свои источники политик раскрывать не стал.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #всу #армия #авиация #оружие #ракеты #вкс #гур #конижал
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Испанская пресса высокого оценила истребитель-бомбардировщик Су-30СМ2
6
Два украинских МиГ-29 столкнулись в небе над Житомирской областью
17
ВСУ начали применять рыболовные сети и сетку рабицу для защиты от российских Ланцетов
4
Премьер Канады заявил, что страны G7 якобы всегда знали, что конфликт на Украине примет затяжной характер
1
Опыт СВО доказал, что российский снаряд «Краснополь» намного точнее и универсальное M982 Exalibur
22
Дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил гаубицу M777 ВСУ, вызвав сильный пожар боекомплекта
+
В Сети появились кадры поражения FPV-дроном американского БТР ВСУ с последующим возгоранием боекомплекта
+
Глава украинской разведки Кирилл Буданов пережил 10 покушений
3
Опубликован топ-12 худших видеокарт последних лет
32
GeForce GTS 250 за 500 рублей проверили в играх — GTA V, CS:GO и хиты прошлого летают с высоким FPS
8
Украина применила новое оружие для удара по российскому ЗРК С-400 "Триумф" в Крыму - секретарь ВСУ
5
iPhone и Apple Watch могут научиться анализировать работу органов дыхания
+
Il Sole 24 Ore: в Италию прибыли почти 2 тысячи мигрантов за сутки на 63 лодках
+
Настольные процессоры Intel Core 14-го поколения впервые появились в ассортименте ритейлера
3
Министр обороны Украины считает, что «контрнаступление» ВСУ идёт по плану
2
Крупнейший в мире авианосец ВМС США «Джеральд Р. Форд» зашёл в турецкий порт в Антальи
5
В Бахмуте погиб боец ЧВК «Вагнер» с позывным «Бибер», которого оставил в городе Пригожин
5
Украинские ВВС потеряли трёх лучших пилотов во время боевого вылета, в т.ч. "Призрака Киева"
3
Для нормальной жизнедеятельности колонии на Марсе достаточно 22 человек, показало исследование
3
Илон Маск прокомментировал крушение самолета Пригожина
+

Популярные статьи

ТОП-12 мифов о материнских платах для компьютеров
17
Почему я не покупаю, никогда не покупал и не стану покупать видеокарты AMD и всегда выбираю NVIDIA
56
Да что ты такое - разбираю Lenovo H515
4
Разоблачение якобы русского хакера Empress, правда или вымысел
13
Собираю игровой ПК под разгон за 750 000р для очень богатых геймеров - когда торг неуместен
28
Мой эксперимент с видеокартой RX 470 4GB для майнинга
1
Краткий тест Athlon II X4, или сказ о (не)нужности L3-кэша
30
О путях развития ЧВК «Вагнер» без Евгения Пригожина
6
Как Китай создал свой лучший истребитель J-20 из российского МиГ 1.44 и почему у нас этого не смогли
3
Итоги гоночного уик-энда 26-27 августа
1

Сейчас обсуждают

Vito Vago
15:58
Не по слухам... "yandex" не может даже настроить ВХОД на почтовый ящик, созданный у них. Правда, вход из другой страны.
«Яндекс» первым в России запустил создание видео с помощью нейросети
Андрей хохо
15:58
Одно чучело говорило, что 70% вооружения второй армии мира перевооружены. В итоге 1,5 годы спецвойны с имеющим аналоги шумерским царством, а воз и от изюма отьехал, и Сумы с Херсоном отошли...
Опыт СВО доказал, что российский снаряд «Краснополь» намного точнее и универсальное M982 Exalibur
Truth Seeker
15:56
Так императрица транс)
Разоблачение якобы русского хакера Empress, правда или вымысел
Джон Коннор
15:55
Так он больше всех и обсирает Нвидию, у него пачки поломанных, я после его видео и начал в сторону АМД смотреть
Почему я не покупаю, никогда не покупал и не стану покупать видеокарты AMD и всегда выбираю NVIDIA
Mur
15:54
Так, что ещё удивительней, что Украина платит России за "грязый" (так говорят украинские чиновники) российский газ, а также берет "кровавые деньги путинского режима" за его транспортировку в Европу.
Bloomberg: Запад не может преодолеть зависимость от российского урана
Джон Коннор
15:54
По гарантии её не поменяют, заберут на месяц тестировать, потом напишут отказ, у них схемы отработаны из-за майнеров
Почему я не покупаю, никогда не покупал и не стану покупать видеокарты AMD и всегда выбираю NVIDIA
Джон Коннор
15:51
GTX960 у друга тоже трребовала снижения частот, иначе зависала. Я еще удивлялся, а это получается не редкость.
Почему я не покупаю, никогда не покупал и не стану покупать видеокарты AMD и всегда выбираю NVIDIA
Григорий Гузиков
15:51
Пресса, это наверное лётчики испытатели, могут оценку делать
Испанская пресса высокого оценила истребитель-бомбардировщик Су-30МС2
Mur
15:51
Согласен. Скаклы и без них несут огромные потери.
Артиллерия РФ впервые применила кассетные термические боеприпасы – видео огненного «Армагеддона»
Джон Коннор
15:50
RX7600 я взял за 25000р с учетом кешбека. Сейчас тоже можно взять за 26000р. Кто-то за 22000р успел купить в начале июля.
Почему я не покупаю, никогда не покупал и не стану покупать видеокарты AMD и всегда выбираю NVIDIA
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем