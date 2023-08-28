На данный момент две компании-разработчика готовят свои проекты. Победитель получит госконтракт на производство новейшей американской БМП

В Соединенных Штатах Америки полным ходом кипит работа над новой боевой машиной пехоты, которая в будущем заменит имеющиеся в большом количестве на вооружении БМП М2 "Bradley" и передаваемые Вооруженным Силам Украины.

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Как ранее сообщали в средствах массовой информации, только за первые две недели Киев потерял порядка двадцати процентов от переданной ему Западом техники. Есть подозрение, что восполнять свои запасы НАТО будет уже более новыми боевыми машинами. Optionally Manned Fighting Vehicle(OMFV) - перспективный проект, который заменит собой устаревшие БМП М2 "Bradley". Как сообщается, инженеры и конструкторы проекта должны были представить сразу два варианта боевой машины будущего: обычный и безэкипажный. Данная техника, по замыслу Пентагона, должна была взаимодействовать с робототехническими комплексами будущего семейства RCV.

Однако, во время первого конкурса с требованием разработать беспилотный БМП, стало ясно, что требования Пентагона слишком амбициозны, и от дрона-БМП решили отказаться, а главными требованиями к разработчикам стали повышенная живучесть и огневая мощь техники. Ради этого даже готовы пойти на снижение мобильности и проходимости боевой машины. Будущей машине уже дали своё обозначение - XM30. Разработчики должны предоставить окончательные проекты к октябрю 2024 года, после чего будут выделены средства на производство первых опытных образцов и их испытания. В конкурсе проекта перспективной БМП участвует две компании: General Dynamics Land Systems и Rheinmetall North America.

В 2026 году Пентагон рассчитывает получить результаты тестов, выбрать наиболее подходящий вариант и запустить производство новой боевой машины пехоты. К сентябрю 2028 года Вооруженные Силы США должны получить первый батальонный комплект техники. Изначально американские военные надеялись запустить серийное производство новой машины к 2026 году, но из-за завышенных запросов в первом конкурсе, проект пришлось перенести.