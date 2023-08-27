Однако, американские политики считают, что Киеву нужно попытать удачу в 2024 году

Как сообщает американское издание The Washington Post, чиновники в Соединенных Штатах Америки не видят в сложившейся ситуации необходимости идти на дипломатическое решение конфликта на Украине. По мнение официальных лиц, несмотря на то что контрнаступление затянулось, Киев всё же должен продолжать боевые действия.

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В статье говорится, что западные политики разочарованы мизерными успехами Вооруженных Сил Украины, так как рассчитывали на поход украинских войск к Черному морю и перерезании сухопутного коридора между Крымским полуостровом и другими территориями Российской Федерации уже в этом году. Вместо этого, украинское контрнаступление принесло большое количество потерь живой силы и технических ресурсов и упрёки со стороны западных военачальников. Хотя некоторые офицеры и признают, что настолько масштабных боевых действий в последние десятилетия не было, и сложно сказать, смогли бы НАТОвские военачальники привести бы ВСУ к успеху.

Несмотря на видимые проблемы западные политики считают, что Украине стоит придерживаться своей позиции и продолжать драться. Если ВСУ не достигнут успехов в этом году, а по мнению большинства чиновников так и будет, то Киеву стоит попробовать в следующем. Администрация Байдена считает, что США также должны вносить свой вклад в этом конфликте и продолжать финансировать Украину до конца.