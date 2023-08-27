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Лондонский суд раскрыл детали того, как 18-летнему Ариону Куртаю удалось взломать разработчиков игры Grand Theft Auto VI компанию Rockstar Games и слить в сеть видеоролики с геймплеем невышедшей до сих пор игры.
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Всё дело в том, что страдающий аутизмом Куртай на момент утечки кадров игры находился под домашним арестом в номере отеля «Travelodge» и ему был закрыт доступ в интернет. Прокуратура заявляет, что хакер был пойман с поличным, когда правоохранители обыскивали его номер в «Travelodge». По словам обвинения, Куртай продолжал совершать хакерские атаки вместе с остальными членами группировки Lapsus$, несмотря на арест и отграничения в доступе к сети. В основном хакерская группировка Lapsus$ занималась взломом разных компаний, среди которых NVIDIA, Uber и Roсkstar Games.
Как удалось выяснить журналистам из BBC, подросток сумел подключиться к защищенным серверам компании Rockstar через телевизионную приставку Amazon Fire TV Stick. При помощи смартфона, клавиатуры и мышки юный гений скачал чуть менее сотни видеороликов с геймплеем Grand Theft Auto VI и выложил их в общий доступ.
Суд продолжается уже дольше семи недель и до сих пор не завершен.