Украинские Военно-воздушные Силы постепенно заканчиваются

Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по целям в Киевской области. Основной мишенью стал аэродром в районе населенного пункта Пинчуки. Как сообщают в Министерстве Обороны, все объекты были поражены.

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Воздушно-космические Силы России продолжают отрабатывать по объектам украинской авиации. В самом начала конфликта ВВС Украины уже существенно уступали российской военной авиации, а за последние полтора года, возможности Вооруженных Сил Украины в небе практически исчерпали себя.

Накануне в украинских средствах массовой информации и телеграм-каналах распространялась информация о столкновении двух истребителей МиГ-29 ВСУ. Как сообщалось, пилоты самолётов погибли. Гибель одного из пилотов подтверждается активностью в социальных сетях. Друзья и знакомые публикуют посты и комментарии в память о лётчике. Позднее в средствах массовой информации начала блокироваться вся информация касательно случившегося.

Несмотря на все проблемы Украины с авиацией, западные партнёры всё же не торопятся передавать Украине свои истребители F-16. На данный момент есть информация, что пилоты ВСУ проходят обучение в странах НАТО, но точной информации по срокам передачи самолетов нет до сих пор.