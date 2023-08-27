Часть пользователей всё же придерживаются гипотезы о хитроспланированном плане Евгения Викторовича

Следственный Комитет Российской Федерации подтвердил гибель всех десяти человек, находившихся на борту бизнес-джета Embraer EMB-135BJ Legacy 600, принадлежавшего основателю Частной Военной Компании "Вагнер" Евгению Пригожину.

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Результаты экспертизы подтвердили: все найденные на месте крушения самолёта тела принадлежат лицам, значащимся в регистрационных списках пассажиров и экипажа бизнес-джета.

Многие пользователи интернета предполагали, что в Embraer EMB-135BJ Legacy 600 могли оказаться другие люди, а сам Евгений Викторович Пригожин мог лететь на борту второго самолёта Embraer Legacy 650. Однако, результаты следствия опровергли данную гипотезу, гибель Евгения Пригожина подтверждена.

"В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полётном листе", - заявили в Следственном Комитете.

Часть пользователей сети всё же верит, что и это было учтено планом Евгения Викторовича, и в настоящее время основатель Группы Вагнера находится в полном здравии и ждёт подходящего момента, чтобы вновь подорвать информационное поле.