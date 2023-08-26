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ЧВК Вагнер: Нас пытаются поссорить те кому это выгодно
По мнению одного из бойцов компании, гибель Евгения Пригожина была спланирована иностранным спецслужба для раскачивания ситуации внутри России

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 После крушения Бизнес-джета Embraer Legacy 600 с регистрационным номером RA-02795, принадлежавшего основателю Частной Военной Компании "Вагнер" Евгению Пригожину, западные средства массовой информации начали распространять информацию, что данная катастрофа была спланирована руководством Российской Федерации. Если более конкретно, различные иностранные издания описывали произошедшее как "Месть Владимира Путина" или "Ответный удар Кремля".

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  Пресс-служба Группы Вагнера опубликовала обращение одного из сотрудников компании. По его словам, вся эта ситуация выгодна непосредственно нашим оппонентам в геополитической борьбе. По мнению бойца ЧВК "Вагнер", западным спецслужбам было бы выгодно устранить Евгения Викторовича и обвинить в этом преступлении власти страны, чтобы заставить нас биться внутри нашей России.


 "Нас пытаются поссорить те, кому это выгодно. Ребята, давайте думать. Самое главное, чтобы вы не сделали, не пытайтесь устроить "кипиш" внутри. Они этого и ждут. Они ждут слабую Россию. Мальчики и девочки, давайте так, вы не должны конфликтовать сейчас внутри. Они попытались, они это сделали. А нам сейчас нужно сделать так, чтобы у них ничего не получилось. Чтобы "звёздно-полосатый матрас" не получил то, что они сейчас хотели сделать вот этим движением. А Вагнер как всегда был, так всегда будет, чтобы ваши мужья, дети не шли туда, где мы умираем, это наша задача", - заявил один из "Музыкантов".

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#россия #украина #сша #сво #вагнер #армия #чвк #евгений пригожин #бойцы
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