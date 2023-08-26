За отказ в просьбе о встрече с новым министром иностранных дел республики, мятежники потребовали покинуть территорию государства послов четырёх стран

Мятежники из африканской республики Нигер, судя по всему, идут на осознанное обострение конфликта. За последние сутки стало известно, что новые власти Ниамея потребовали от послов Франции, Германии и Соединённых Штатов Америки и Нигерии, покинуть территорию государства в ближайшие 48 часов.

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Как сообщают местные средства массовой информации, данное требование было выдвинуто в ответ на минувшие действия со стороны французских властей, а если конкретно, то посол Франции Сильвену Итте отказался встретиться с новым министром иностранных дел республики Нигер, назначенным действующей властью в стране.

Париж в свою очередь отказывается выполнять любые требования мятежников. По словам представителей Франции, мятежники не имеют прав требовать высылки посла, так как он был одобрен законно избранным правительством. Французские власти требуют вернуть на пост главы республики свергнутого ранее президента Мохамеда Базума и ждёт от Экономического Сообщества Стран Западной Африки(ЭКОВАС) решительных мер, по решению данного вопроса.

По сообщениям местных СМИ, причины выслать послов из других стран аналогичные, дипломаты также отказались вести диалог с недавно назначенным министром иностранных дел Нигера