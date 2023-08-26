Именно такая картина время от времени происходит в городской среде

Время от времени в ходе работы Воздушно-космических Сил Российской Федерации, украинские города страдают от своих же систем противовоздушной обороны. Киевские власти при этом всё равно обвиняет ВКС России в причиненных разрушениях, однако в сеть всё же просачиваются материалы, подтверждающие что порой жилые районы страдают непосредственно от украинских противовоздушных комплексов.

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Украинские военнослужащие выложили видеозапись с примером работы ракетно-зенитного комплекса Вооруженных Сил Украины.

Какая именно техника показана, неизвестно. На кадрах после срабатывания системы противовоздушной обороны, ракета комплекса падает в близлежащем поле, пролетев несколько десятков метров.

В результате таких пусков, ближе к концу 2022 года были сообщения о попадании по жилым домам системами ПВО Украины. Несколько раз украинские ЗРК пытались уничтожить иранские дроны-камикадзе Shahed-136, однако, терпели фиаско и добавляли "экстрима" в жизни своих граждан.

Стоит отметить, что подобные ошибки наблюдались не только у старых украинских зенитно-ракетных комплексов советского образца но и у иностранных систем противовоздушной обороны по типу NASAMS и Patriot.