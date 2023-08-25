Ранее пользователи интернета начали опасаться, что Группа Вагнера покидает Республику Беларусь

Накануне президент Республики Беларусь Александр Лукашенко дал комментарии по интересующих многих вопросам. Белорусский президент поделился своими мыслями касательно гибели Евгения Пригожина и информацией о дальнейшей судьбе Частной Военной Компании "Вагнер".

реклама

По словам политика, он даже представить не может, что к гибели Евгения Викторовича как-либо может быть причастен президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.

"Не могу сказать, кто это сделал, не могу представить, что виноват Путин", - заявил политик.

Западные средства массовой информации пытаются раскрутить "легенду", якобы убийство Евгения Пригожина было совершено с команды лидера России.

Также политик сообщил, что бойцы ЧВК "Вагнер" продолжают жить и работать на территории Республики Беларусь и никто страну не покидает. Некоторые палатки в свою очередь убираются по причине отсутствия в них необходимости.

"Почему мы лишние палатки убираем - столько не надо. Здесь остается ядро, кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стороне, но телефоны, адреса, пароли, явки в этом ядре известны. В течение нескольких дней все будут здесь, до 10 тысяч человек", - заявил Александр Лукашенко.

В сети недоброжелатели распространяли информацию, что ЧВК "Вагнер" покидает военные лагеря Республики Беларусь и готовится организовать новый "Марш справедливости". Всё это работа иностранных спецслужб, нацеленных на дестабилизацию общества внутри России. На Западе всё больше намёков на то, что у Киева есть шанс достичь своих целей только в случае серьёзных потрясений в самой России.