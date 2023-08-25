реклама
Накануне президент Республики Беларусь Александр Лукашенко дал комментарии по интересующих многих вопросам. Белорусский президент поделился своими мыслями касательно гибели Евгения Пригожина и информацией о дальнейшей судьбе Частной Военной Компании "Вагнер".
реклама
По словам политика, он даже представить не может, что к гибели Евгения Викторовича как-либо может быть причастен президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
"Не могу сказать, кто это сделал, не могу представить, что виноват Путин", - заявил политик.
Западные средства массовой информации пытаются раскрутить "легенду", якобы убийство Евгения Пригожина было совершено с команды лидера России.
Также политик сообщил, что бойцы ЧВК "Вагнер" продолжают жить и работать на территории Республики Беларусь и никто страну не покидает. Некоторые палатки в свою очередь убираются по причине отсутствия в них необходимости.
"Почему мы лишние палатки убираем - столько не надо. Здесь остается ядро, кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стороне, но телефоны, адреса, пароли, явки в этом ядре известны. В течение нескольких дней все будут здесь, до 10 тысяч человек", - заявил Александр Лукашенко.
В сети недоброжелатели распространяли информацию, что ЧВК "Вагнер" покидает военные лагеря Республики Беларусь и готовится организовать новый "Марш справедливости". Всё это работа иностранных спецслужб, нацеленных на дестабилизацию общества внутри России. На Западе всё больше намёков на то, что у Киева есть шанс достичь своих целей только в случае серьёзных потрясений в самой России.