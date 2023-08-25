На сегодняшний день, общая стоимость его монет составляет лишь 20 процентов от вложенных средств

Один из пользователей криптовалютного рынка сообщил, что в 2020 году начал увлекаться криптовалютами и приобрел токены Doge на сумму в 250 тысяч долларов, потратив все свои сбережения и средства на кредитной карточке после твитов миллиардера Илона Маска.

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По словам крипто-энтузиаста Глаубера Контессото, уже в 2021 году стоимость его активов превышала 3 миллиона долларов, однако, молодой человек решил не продавать свои токены в надежде заработать ещё больше, но по итогу стал долгосрочный инвестором Doge. На данный момент цена всех его собачьих токенов составит лишь двадцать процентов от вложенных средств, или же 50 тысяч долларов. Однако, Глаубер не отчаивается и настроен оптимистично.

"DOGE, несомненно, станет валютой в Твиттере", - заявил инвестор, добавив: "Я искренне придерживаюсь этого убеждения"

Откровенно говоря, криптоинвстору ещё повезло, что покупками он занялся не на пике 2021 года, иначе его портфель сократился бы ещё сильнее. Есть немалое количество людей, вдохновившихся цифровыми активами на самом пике бычьего рынка и купивших первую криптовалюту по цене в 60 тысяч долларов за одну монету.