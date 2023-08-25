Россияне идут на подобные преступления с целью быстрого заработка, но в итоге оказываются на скамье подсудимых. Наказание может достигать 19 лет колонии

Федеральная Служба Безопасности Российской Федерации заявила, что за поджогами военкоматов, полицейских участков и некоторых объектов инфраструктуры РЖД стоят украинские спецслужбы.

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Как сообщается, россияне идут на преступные акции с целью быстрого заработка. Объявления с подобными "заказами" размещаются на просторах интернета. Основными исполнителями выступает молодежь, люди в возрасте, маргиналы и психбольные. За последние два года зафиксированы десятки случаев поджога государственных учреждений и все виновные в поджогах граждане были вычислены и задержаны, а вместо ожидаемой щедрой награды получают реальные сроки. Наказание за такое правонарушение может доходить до девятнадцати лет колонии. В свою очередь, заказчики обрывают контакты и оставляют исполнителей без обещанной награды.

Ранее также стало известно, что украинские спецслужбы сумели внедрить обширную сеть агентов внутри России, позволяющую запускать дроны-камикадзе и наносить удары по инфраструктуре с её же территории. Периодически правоохранительным органам удаётся вскрывать такие преступные ячейки, которые занимаются транспортировкой, сборкой и наведением ударных беспилотных летательных аппаратов, но сложно сказать наверняка, какое ещё количество украинских агентов находится на территории Российской Федерации.