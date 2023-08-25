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Binance исключили из P2P-торговли карты банков Тинькофф и Сбербанк
Россияне всё же проводят операции, используя подсанкционные банки

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  Ранее журналистам американского издания The Wall Street Journal удалось выяснить из своих источников, что Министерство Юстиции Соединённых Штатов Америки проводит расследование в отношении Binance по поводу сотрудничества криптовалютной биржи с подсанкционными банками Российской Федерации и помощи россиянам в обходе американских санкций.

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  На фоне таких новостей в администрации биржи Binance переименовали карты Сбербанка и Тинькофф на "Зелёную" и "Жёлтую" карты. Таким образом в P2P-торговле подсанкционные банки официально больше не значились. Однако, спустя некоторое время Чанпэн Чжао всё же пришлось удалить и эти способы оплаты из списков биржи Binance. Очевидно, что руководство криптовалютной площадки старается продолжать работу на территории России, но риски санкций со стороны западных регуляторов также приходится учитывать.

  В свою очередь, пользователи биржи начали использовать возможность писать комментарии под ордерами. Трейдеры указывает среди способов оплаты Райффайзен банк, а затем в комментариях указывают каким банком стоит проводить платёж. Ранее в какой-то момент подобная ситуация уже наблюдалась.

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#россия #сша #санкции #криптовалюта #binance #банки #биржа
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