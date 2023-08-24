Также он охарактеризовал Евгения Пригожина как талантливого человек со сложной судьбой и результативного бизнесмена

Президент России Владимир Владимирович Путин выразил свою соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе на борту самолёта Embraer Legacy 600 в Тверской области. Лидер страны поделился своими впечатлениями от персоны Евгения Пригожина.

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"Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни. И добивался он результатов нужных и для себя, и тогда, когда я его просил об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы, он был талантливый человек, талантливый бизнесмен, работал не только у нас в стране и с результатом работал, но и за границей в Африке, в частности. Занимался там нефтью, газом, драгоценными металлами и камнями. Вот он вчера только, насколько мне стало известно, вернулся из Африки", - заявил президент.

По словам Владимира Путина, Частная Военная Компания "Вагнер", принадлежавшая Евгению Пригожину, внесла существенный вклад в Специальной Военной Операции, проводимой на территории Донбасса. Помимо этого, Евгений Викторович наладил грамотную работу Группы Вагнера на Африканском континенте.

Как заявил президент, следственные органы проведут все необходимые мероприятия для выяснения случившегося и в ближайшее время мы сможем узнать результаты их работы.