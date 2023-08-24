Ранее поэт записывал видеоклип, прославляющий Россию и российский народ и поддерживающий СВО

Сербский репер с псевдонимом NIK1, записавший ранее музыкальный клип в поддержку Российской Федерации и Частной Военной Компании "Вагнер", написал строки в память о Евгении Пригожине и в поддержку Группы Вагнера.

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Ранее клип музыканта под названием «Borba» (Борьба) вызвал агрессию со стороны западных пользователей интернета. В своей песне автор восхваляет Россию и российский народ, выражает свою поддержку Специальной Военной Операции, а также передаёт привет Группе Вагнера и её руководителю Евгению Пригожину. Пользователи из стран блока НАТО начали писать гневные комментарии под творчеством поэта, а также в социальных сетях. В свою очередь российские пользователи засыпали автора песни благодарностями и своей любовью.

После информации о гибели руководителя "Оркестра", сербский репер написал стихотворение, посвященное памяти Евгения Пригожина. Некоторые строки из его творчества:

"Помнить всей страной будем и подвиги ваши мы не забудем!

Да будет страх у каждого врага от великого чёрного флага

И скрипки оркестра ЧВК Кровь, Честь, Родина, Отвага!"